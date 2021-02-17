17.02.2021 17:51

Телеграм-бот против преступности: программа запущена при прокуратуре

Быстрее и проще — в Харьковской областной прокуратуре запустили Телеграм-бот для сообщений о преступлениях.

В Харьковской областной прокуратуре начал функционировать Телеграмм-бот «Прокуратура Стоп Преступление», куда можно обращаться с сообщениями об уголовных правонарушениях.

Присылайте сообщения в бот, если вам стало известно о:

• коррупционные преступления;

• преступления, совершенные должностными лицами, в том числе правоохранителями;

• преступления по хищению бюджетных средств;

а также преступления, связанные с:

• незаконной торговлей нефтепродуктами;

• незаконным производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий;

• незаконным игорным бизнесом;

• незаконной вырубкой леса;

• охраной окружающей среды и земельным сферой;

• незаконной добычей полезных ископаемых;

• давлением со стороны правоохранителей и контролирующих органов на бизнес.

Призываем всех неравнодушных граждан присылать информацию. Сообщений добавляйте фото, видео и имеющуюся информацию о лицах, которые имеют отношение к совершению преступления и место совершения преступления.

Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будут организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.