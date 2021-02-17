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17.02.2021  17:51   

Телеграм-бот против преступности: программа запущена при прокуратуре

Быстрее и проще — в Харьковской областной прокуратуре запустили Телеграм-бот для сообщений о преступлениях.

В Харьковской областной прокуратуре начал функционировать Телеграмм-бот «Прокуратура Стоп Преступление», куда можно обращаться с сообщениями об уголовных правонарушениях.
 
Присылайте сообщения в бот, если вам стало известно о:
 
• коррупционные преступления;
 
• преступления, совершенные должностными лицами, в том числе правоохранителями;
 
• преступления по хищению бюджетных средств;
а также преступления, связанные с:
 
• незаконной торговлей нефтепродуктами;
 
• незаконным производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий;
 
• незаконным игорным бизнесом;
 
• незаконной вырубкой леса;
 
• охраной окружающей среды и земельным сферой;
 
• незаконной добычей полезных ископаемых;
 
• давлением со стороны правоохранителей и контролирующих органов на бизнес.
 
Ссылка на Телеграмм-бот: t.me/StopCrime_bot
 
Призываем всех неравнодушных граждан присылать информацию. Сообщений добавляйте фото, видео и имеющуюся информацию о лицах, которые имеют отношение к совершению преступления и место совершения преступления.
 
Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будут организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Тэги:  теоеграмм-бот, преступность, харьков
 
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