17.02.2021 17:51
Телеграм-бот против преступности: программа запущена при прокуратуре
Быстрее и проще — в Харьковской областной прокуратуре запустили Телеграм-бот для сообщений о преступлениях.
В Харьковской областной прокуратуре начал функционировать Телеграмм-бот «Прокуратура Стоп Преступление», куда можно обращаться с сообщениями об уголовных правонарушениях.
Присылайте сообщения в бот, если вам стало известно о:
• коррупционные преступления;
• преступления, совершенные должностными лицами, в том числе правоохранителями;
• преступления по хищению бюджетных средств;
а также преступления, связанные с:
• незаконной торговлей нефтепродуктами;
• незаконным производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий;
• незаконным игорным бизнесом;
• незаконной вырубкой леса;
• охраной окружающей среды и земельным сферой;
• незаконной добычей полезных ископаемых;
• давлением со стороны правоохранителей и контролирующих органов на бизнес.
Призываем всех неравнодушных граждан присылать информацию. Сообщений добавляйте фото, видео и имеющуюся информацию о лицах, которые имеют отношение к совершению преступления и место совершения преступления.
Органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения требований законодательства. По сообщениям будут организованы проверки и при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.