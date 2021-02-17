Главная Новости Криминал и происшествия Одного из замначальников АО "Харьковоблэнерго" подозревают в растрате более чем 630 000 гривен
17.02.2021  15:16   

Одного из замначальников АО "Харьковоблэнерго" подозревают в растрате более чем 630 000 гривен

Правоохранители вручили подозрение замначальника управления АО «Харьковоблэнерго» по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

 
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
 
По данным прокуратуры установлено, что в течение 2017 года один из заместителей начальника управления АО «Харьковоблэнерго» осуществлял технический надзор за выполнением электромонтажных и строительных работ, связанных с подключением абонентов к сети электроснабжения, по заказу АО «Харьковоблэнерго» .
 
 
С целью завладения средствами АО «Харьковоблэнерго» он подписывал акты на закрытие подземных работ и акты приемки выполненных работ по заведомо недостоверными сведениями об объемах работ. В частности, к акту выполненных работ включены расходы на привлечение строительной техники, приобретение материалов, которые фактически не использовались, а работы - не выполнялись.
 
По результатам проведенных экспертиз установлено, что стоимость выполненных работ является раза меньше, чем указано в актах выполненных работ. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму свыше 630 тыс. грн.
 
 
По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты печати и документы, имеющие отношение к уголовному производству, предварительное расследование продолжается.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до д12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Ранее Редпост сообщал, что 11 февраля следователи ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ провели ряд обысков в служебных помещениях АО «Харьковоблэнерго», ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, растрата, харьковоблэнерго
 
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