Микроавтобус протаранил опору автобусного терминала на Индустриальной (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов 17 февраля на проспекте Московском, 274/7.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.12.1 ПДД Украины и допустил наезд на препятствие.
В результате ДТП никто не травмировался.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КоАП.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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