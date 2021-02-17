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17.02.2021  13:31   

Микроавтобус протаранил опору автобусного терминала на Индустриальной (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов 17 февраля на проспекте Московском, 274/7.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.12.1 ПДД Украины и допустил наезд на препятствие.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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