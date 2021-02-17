Микроавтобус протаранил опору автобусного терминала на Индустриальной (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 17 февраля Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 февраля В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.