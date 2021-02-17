17.02.2021 12:41

После заключения договора стоимость товара выросла на 44 миллиона – прокуратура подала иск

Харьковская местная прокуратура № 3 подала исковое заявление в Хозяйственный суд Харьковской области в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины к государственному предприятии и обществу с ограниченной ответственностью о признании недействительными дополнительных соглашений к договору поставки.



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Установлено, что в начале 2020 года между государственным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью, которое является поставщиком металла и металлической продукции, был заключен договор поставки товара на общую сумму 82 млн грн.



В марте 2020 года ООО-поставщик металла предоставило государственному предприятию письмо торгово-промышленной палаты по поднятию цены производителями металлопроката. На основании этого между государственным предприятием и ООО течение апреля-декабря 2020 года заключено 4 дополнительных соглашения по договору, согласно которым цена на поставку товара увеличилась более чем 44 млн грн.



Установлено, что заключение дополнительных соглашений состоялось с нарушением норм законодательства, без надлежащего обоснования повышения цен на рынке.



Необходимость представительства местной прокуратурой интересов государства в суде обусловлено непринятием Фондом государственного имущества Украины, как субъектом управления вышеуказанного государственного предприятия, мероприятий на устранение указанных нарушений законодательства.