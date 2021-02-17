ДТП с перевернувшейся маршруткой: полицейские устанавливают обстоятельства аварии

В результате аварии 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
Автопроисшествие произошло 17 февраля около 6:23 в районе 463 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», которая проходит через пгт Новый Коротич Харьковского района.
41-летний водитель автобуса «Mercedes» сообщением «Харьков-Люботин» во время движения не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль перевернулся.
Под Харьковом перевернулась маршрутка (ВИДЕО)
По предварительной информации, в транспортном средстве находились 17 пассажиров. 10 граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.
Информация внесена в Единый учет отделения полиции № 2 хруп № 1. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.
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