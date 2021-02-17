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17.02.2021  11:21   

Пьяный виновник смертельного ДТП трехлетней давности получил тюремный срок

Московский районный суд Харькова признал мужчину виновным в нарушении Правил дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Установлено, что 16 июля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, езал на автомобиле «Hyundai» по ул. Валентиновской.

Водитель превысил допустимую в населенном пункте скорость, чем грубо нарушил требования Правил дорожного движения Украины.

Потеряв контроль над управлением своего автомобиля, мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который двигался ему навстречу по своей полосе.

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В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб, а пассажир получил телесные повреждения средней степени тяжести. Во время судебного разбирательства в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, дтп
 
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