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17.02.2021  10:52   

На Рубановке горел частный дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Новобаварском районе.

16 февраля в 18:28 на линию «101» поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме на территории частного домовладения по ул. Плановой 28/11.

На место происшествия немедленно выехали 2 подразделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей горели 2 несущих балки перекрытия над печью на площади около 2 кв м.



В 19:02 пожар был локализован, а в 20:16 огонь был полностью ликвидирован.

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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