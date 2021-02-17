На Рубановке горел частный дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Новобаварском районе.
16 февраля в 18:28 на линию «101» поступило сообщение о возникновении пожара в жилом доме на территории частного домовладения по ул. Плановой 28/11.
На место происшествия немедленно выехали 2 подразделения ГСЧС на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей горели 2 несущих балки перекрытия над печью на площади около 2 кв м.
В 19:02 пожар был локализован, а в 20:16 огонь был полностью ликвидирован.
Причина пожара выясняется.
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