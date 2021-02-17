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17.02.2021  10:13   

В сервисном центре МВД снова ищут бомбу

Как и вчера, правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе

Сообщение о закладке взрывчатки в двух зданиях на улице Шевченко поступило в полицию 17 февраля около 9:33.

По адресам выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.
Тэги:  минирование, харьков, полиция
 
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