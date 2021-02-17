17.02.2021 10:13

В сервисном центре МВД снова ищут бомбу

Как и вчера, правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе

Сообщение о закладке взрывчатки в двух зданиях на улице Шевченко поступило в полицию 17 февраля около 9:33.

По адресам выехали следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители эвакуировали персонал и проводят осмотр мест происшествий.