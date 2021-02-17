В сервисном центре МВД снова ищут бомбу

Как и вчера, правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких зданий в Киевском районе
Сообщение о закладке взрывчатки в двух зданиях на улице Шевченко поступило в полицию 17 февраля около 9:33.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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