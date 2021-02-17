Убил и поджег квартиру: следствие раскрыло причины пожара на Харьковских Дивизий (ВИДЕО, ФОТО)

Травмированную пострадавшую обнаружили во время тушения пожара в квартире, где она жила. Довести женщину до больницы не успели - она умерла в карете скорой медицинской помощи. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.
16 февраля около 19:30 в отдел полиции №2 Харьковского райуправления полиции №2 поступила информация от сотрудников ГСЧС, которые ликвидировали пожар в квартире по улице Харьковских дивизий. После тушения огня в помещении они обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. Во время транспортировки в больницу потерпевшая скончалась.
На месте происшествия работали руководство областного главка полиции, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты.
Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Во время работы над раскрытием тяжкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она его бросила из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город.
Вечером 16 февраля женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы.
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