Внезапная смерть: возле супермаркета найден труп (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 16 февраля Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 17 февраля Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.