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16.02.2021  21:26   

Внезапная смерть: возле супермаркета найден труп (ФОТО)

О мертвом теле на Одесской сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телаграмм-канал ХС Харьков, на Одесской - страшная находка.

Возле  супермаркеат «Класс» обнаружен труп.

Подробностей пока нет.

  

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, супермаркет, одесская, умер человек
 
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