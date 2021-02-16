Главная Новости Криминал и происшествия Нарушения ПДД теперь обойдутся очень дорого
16.02.2021  19:19   

Нарушения ПДД теперь обойдутся очень дорого

Парламент Украины усилил ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. 
 
За проголосовали 325 народных депутатов.
 
Изменения предусматривают в том числе (но не исключительно):
 
Усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения:
 
Впервые: штраф 17 000 гривен + лишение права управления ТС на один год.
 
Повторно течение года: штраф 34 000 гривен + лишение права управления ТС на три года с возмездным изъятием ТС или без такового, либо админаресте на десять суток с лишением права управления ТС на три года с возмездным изъятием ТС или без такового.
 
Дважды в течение года: штраф 51 000 гривен + лишение права управления ТС на десять лет с конфискацией ТС, или админаресте на пятнадцать суток с лишением права управления ТС на десять лет с конфискацией ТС.
 
В контексте управления в состоянии опьянения устраняются пробелы и устаревшие нормы советских времен, которые предусматривали освобождение от ответственности в связи с малозначительностью, передачу дела на рассмотрение трудового коллектива или закрытия такого дела за прохождением сроков (срок рассмотрения будет составлять 1 год).
 
Увеличение штрафа за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км / ч - с 510 гривен до 1700 гривен.
 
Увеличение штрафа до 510 гривен за:
 
непристегнутый ремень безопасности;
 
розмову по телефону за рулем без гарнитуры;
 
отсутствие  шлема у мотоциклиста.
 
Увеличение штрафа за оставление места ДТП с 255 гривен до 3400 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1-2 года или без такового.
 
Штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять, увеличен с 510 до 3400 гривен, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).
 
За управления ТС лицом, была лишена такого права штраф увеличен с 510 до 20 400 гривен, а повторное в течение года - 40 800 гривен с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).
 
Вырос также штраф для пешеходов - за переход в неположенном месте 255 гривен (сейчас 51 гривна).
 
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
 
Тэги:  нарушение пдд, штрафы, харьков, украина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Криминал и происшествия На Салтовке маршрутка не пропустила пожарную машину (ВИДЕО) 27.06 Криминал и происшествия Известный автоблогер сам признался, что нарушает правила движения (ФОТО, ВИДЕО) 24.06 Криминал и происшествия 14-летняя девочка гоняла на BMW по парку в Жихоре: подробности от патрульных
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 