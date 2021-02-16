16.02.2021 19:19

Нарушения ПДД теперь обойдутся очень дорого

Парламент Украины усилил ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

За проголосовали 325 народных депутатов.

Изменения предусматривают в том числе (но не исключительно):

Усиление ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения:

Впервые: штраф 17 000 гривен + лишение права управления ТС на один год.

Повторно течение года: штраф 34 000 гривен + лишение права управления ТС на три года с возмездным изъятием ТС или без такового, либо админаресте на десять суток с лишением права управления ТС на три года с возмездным изъятием ТС или без такового.

Дважды в течение года: штраф 51 000 гривен + лишение права управления ТС на десять лет с конфискацией ТС, или админаресте на пятнадцать суток с лишением права управления ТС на десять лет с конфискацией ТС.

В контексте управления в состоянии опьянения устраняются пробелы и устаревшие нормы советских времен, которые предусматривали освобождение от ответственности в связи с малозначительностью, передачу дела на рассмотрение трудового коллектива или закрытия такого дела за прохождением сроков (срок рассмотрения будет составлять 1 год).

Увеличение штрафа за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км / ч - с 510 гривен до 1700 гривен.

Увеличение штрафа до 510 гривен за:

непристегнутый ремень безопасности;

розмову по телефону за рулем без гарнитуры;

отсутствие шлема у мотоциклиста.

Увеличение штрафа за оставление места ДТП с 255 гривен до 3400 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1-2 года или без такового.

Штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять, увеличен с 510 до 3400 гривен, а повторное в течение года - 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

За управления ТС лицом, была лишена такого права штраф увеличен с 510 до 20 400 гривен, а повторное в течение года - 40 800 гривен с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

Вырос также штраф для пешеходов - за переход в неположенном месте 255 гривен (сейчас 51 гривна).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.