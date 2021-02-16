16.02.2021 16:15

Труп на пепелище. Пожарные 4 часа тушили дом на Харьковщине (ФОТО)

Почти 4 часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар в частном доме в Дергачевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В селе Цуповка, Дергачевского района произошел в частном доме. Сигнал пожарным про инцидент поступил 16 февраля в 9:58. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело 49-летней женщины.

В 11:23 пожар локализован, а в 13:49 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.