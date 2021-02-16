Главная Новости Криминал и происшествия Труп на пепелище. Пожарные 4 часа тушили дом на Харьковщине (ФОТО)
16.02.2021  16:15   

Труп на пепелище. Пожарные 4 часа тушили дом на Харьковщине (ФОТО)

Почти 4 часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар в частном доме в Дергачевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

 
В селе Цуповка, Дергачевского района произошел в частном доме. Сигнал пожарным про инцидент поступил 16 февраля в 9:58. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
 
Во время ликвидации огня пожарные обнаружили тело 49-летней женщины.
 
 
В 11:23 пожар локализован, а в 13:49 полностью ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, частный дом, труп
 
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