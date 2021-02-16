ДТП: напротив Солдата столкнулись иномарки (ВИДЕО)

Авария произошла после полудня 16 февраля на перекрестке проспекта Науки с улицей 23 Августа.
Там столкнулись Mitsubishi и Audi.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.
«К счастью, сработали подушки безопасности. Все живы», – прокомментировал аварию телеграм-канал ТруХа.
Официальная информация уточняется.
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