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16.02.2021  13:18   

ДТП: напротив Солдата столкнулись иномарки (ВИДЕО)

Авария произошла после полудня 16 февраля на перекрестке проспекта Науки с улицей 23 Августа.



Там столкнулись Mitsubishi и Audi.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.

«К счастью, сработали подушки безопасности. Все живы», – прокомментировал аварию телеграм-канал ТруХа.

Официальная информация уточняется.


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Тэги:  дтп, харьков
 
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