Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские правоохранители задержали банду рэкетиров, терроризировавших предпринимателей Лозовского района
16.02.2021  12:20   

Харьковские правоохранители задержали банду рэкетиров, терроризировавших предпринимателей Лозовского района

Задержали злоумышленников во время получения ими 10000 долларов США.

 
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Харьковской области.
 
На территории района действовала группа лиц, запугиванием заставили предпринимателей платить им деньги за спокойное ведения своего бизнеса. Суммы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 000 гривен, - рассказали в ведомстве.
 
Оперативники и следователи установили, что организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники он взял двух человек с криминальным прошлым.
 
В понедельник, 15 февраля, полицейские по силовой поддержки спецназа полиции особого назначения задержали организатора и одного из участников группы после получения ими «дани», которую собрали с местных предпринимателей - 10 000 долларов США. Ранее был задокументирован факт получения ими от предпринимателя 10 000 гривен.
 
 
В ходе проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста на имя организатора, денежные средства в разной валюте на общую сумму 184 000 гривен и «черновые» записи.
 
 
Двое злоумышленников задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщение им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
После проведения определенных процессуальных мероприятий правовая оценка будет предоставлена ​​и действиям третьего участника преступной группы.
 
За содеянное злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  рэкет, полиция, вымогательство, банда
 
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