16.02.2021 09:55

В переходе харьковской подземки умерла женщина (ФОТО)

Об инциденте сообщают харьковские телеграм-каналы.

"Недоброе утро на Студенческой. На ступеньках в метро труп. Копы на месте", - сообщает телеграм-канал ХС | Харьков.

Как сообщили правоохранители, вызов поступил в 6:54, умерла - женщина в возрасте примерно 40 лет, ее личность не установлена, по внешним признакам бездомная. Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти.