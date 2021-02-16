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16.02.2021  09:55   

В переходе харьковской подземки умерла женщина (ФОТО)

Об инциденте сообщают харьковские телеграм-каналы.

"Недоброе утро на Студенческой. На ступеньках в метро труп. Копы на месте", - сообщает телеграм-канал ХС | Харьков.

Как сообщили правоохранители, вызов поступил в 6:54, умерла - женщина в возрасте примерно 40 лет, ее личность не установлена, по внешним признакам бездомная. Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти. 

Тэги:  метро, умерла женщина, харьков
 
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