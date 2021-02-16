В переходе харьковской подземки умерла женщина (ФОТО)

Об инциденте сообщают харьковские телеграм-каналы.
"Недоброе утро на Студенческой. На ступеньках в метро труп. Копы на месте", - сообщает телеграм-канал ХС | Харьков.
Как сообщили правоохранители, вызов поступил в 6:54, умерла - женщина в возрасте примерно 40 лет, ее личность не установлена, по внешним признакам бездомная. Тело без признаков насильственной смерти направлено в морг для установления причин смерти.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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