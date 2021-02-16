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16.02.2021  11:59   

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле

За две недели во время рыбоохранной работы государственными инспекторами выявлено и задокументировано 27 фактов нарушения Правил рыболовства.

Так, в период с 1 по 14 февраля составлено 10 протоколов за грубые нарушения Правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), девять - за нарушение Правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КоАП), два - за незаконный сбыт водных биоресурсов (ч. 1 ст . 88-1 КУоАП) и один протокол - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины). Также оформлено пять актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен.

«В целом, у нарушителей изъято 6 единиц запрещенных орудий лова, из них 160 метров сетей. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составили 9133 грн. Наложено штрафов на сумму 1598 грн», - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.

В частности, 2 февраля на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка Купянского района задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенными орудиями – двумя лесковыми сетками. К моменту появления патруля он успел поймать 8,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 6579 грн. На мужчину составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

4 февраля в Артемовском заливе Печенежского водохранилища, что в Чугуевском районе, обнаружены мужчины с лескоой сеткой, выловившие 3 килограмма плоскирки и плотвы, чем нанесли ущерб  935 грн. На виновных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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