16.02.2021 11:07

Областной чиновник решил крышевать поле подсолнечника

29-летний сотрудник Лозовской районной государственной администрации в сентябре прошлого года завладел денежными средствами фермера в сумме 20000 гривен.

В ходе досудебного расследования установлено, что 24 сентября 2020 29-летний чиновник встретился с пострадавшим. Во время беседы он пообещал, что обеспечит беспрепятственное сбора мужем урожая подсолнечника на земельном участке в пгт Краснопавловка Лозовского района, которую последний засеял без предусмотренного законом разрешения.



Также было установлено, что злоумышленник любых официальных задач или поручений со стороны руководства Лозовской районной государственной администрации по контролю за рациональным и эффективным использованием земель не получал и не имел полномочий относительно препятствования или содействие в уборке урожая подсолнечника.



За свои «услуги» злоумышленник попросил у пострадавшего 15% от суммы урожая, если его вес составит до 120 тонн и 20%, если его вес превысит эту отметку.



25 сентября 2020 года злоумышленник получил от потерпевшего деньги в сумме 20000 гривен.



15 февраля текущего года по месту жительства 29-летнего мужчины было проведено санкционированный обыск в процессуальным руководством Лозовской местной прокуратуры. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.