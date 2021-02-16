Мужчина с принтером оказался в розыске на кражу

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.
Днем 15 февраля, во время патрулирования Московского района, внимание патрульных привлек мужчина, который странно себя вел и нос в руках офисный принтер.
Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что он находится в активном поиске и, вероятно, причастен к преступлению по ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Патрульные передали гражданина следователем.
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