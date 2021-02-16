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16.02.2021  10:40   

Мужчина с принтером оказался в розыске на кражу

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.

Днем 15 февраля, во время патрулирования Московского района, внимание патрульных привлек мужчина, который странно себя вел и нос в руках офисный принтер.

Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что он находится в активном поиске и, вероятно, причастен к преступлению по ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные передали гражданина следователем.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, розыск, харьков, полиция
 
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