16.02.2021 10:40

Мужчина с принтером оказался в розыске на кражу

Патрульные продолжают выявлять лиц, находящихся в розыске.

Днем 15 февраля, во время патрулирования Московского района, внимание патрульных привлек мужчина, который странно себя вел и нос в руках офисный принтер.

Во время проверки документов у гражданина, выяснилось, что он находится в активном поиске и, вероятно, причастен к преступлению по ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



Патрульные передали гражданина следователем.