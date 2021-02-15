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15.02.2021  19:23   

Внезапная смерть: упал и умер мужчина (ВИДЕО)

О смерти харьковчанина сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Малышева, возле “теплосети” - труп.

Со слов очевидцев известно, что он упал и умер.

 

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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