Внезапная смерть: упал и умер мужчина (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 15 февраля Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 февраля В Харькове утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.