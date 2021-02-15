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15.02.2021  11:30   

На Журавлевском спуске легковушка вылетела в деревья (ФОТО, ВИДЕО)

О ДТП первыми сообщил харьковский телеграм-канал ХС | Харьков.

Очевидцы сообщают, что на Журавлевском спуске произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Daewoo Lanos и Hyundai Santa Fe. От удара Lanos вылетел на обочину.

Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняется выясняются.

 
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