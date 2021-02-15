На Журавлевском спуске легковушка вылетела в деревья (ФОТО, ВИДЕО)

О ДТП первыми сообщил харьковский телеграм-канал ХС | Харьков.
Очевидцы сообщают, что на Журавлевском спуске произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Daewoo Lanos и Hyundai Santa Fe. От удара Lanos вылетел на обочину.
Информация о пострадавших и подробности происшествия уточняется выясняются.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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