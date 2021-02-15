15.02.2021 11:03

В аэропорту Харькова пограничники задержали преступника, которого разыскивали по пяти статьям

Преступника, который находился в розыске, задержали вчера пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Харьков-аэропорт».

Во время проверки документов у гражданина Украины 1980 года рождения, который прибыл рейсом из Стамбула, пограничники установили, что он разыскивается правоохранительными органами на территории Украины.



Задержанного подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 28 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», ст.358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», ст.162 «Нарушение неприкосновенности жилья», ст. 206-2 «Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации», ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».



Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам Национальной полиции.