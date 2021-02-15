15.02.2021 09:42

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины (ФОТО)

Пожар произошел утром 14 декабря в частном доме Балаклеи, по улице Воровского.

Получив сообщение о пожаре в 6:42, к месту происшествия были направлены три отделения 42-й пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей пламя охватило крышу дома и вещи домашнего обихода на площади 80 кв.м.

При обследовании дома в одной из комнат спасатели обнаружили тело владельца дома, 1940 года рождения.

В 7:25 пожар локализован, в 09:15 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.