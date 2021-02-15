15.02.2021 09:01

Фирма, торгующая цитрусовыми, попыталась «сэкономить» 60 миллионов НДС

Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц, легализации имущества, полученного преступным путем, уклонение от уплаты налогов.

11 февраля областной прокуратурой совместно с Главным управлением ГФС и ГНС в области предотвращено уклонение от уплаты налогов путем манипуляций товарным позициям, так называемых «скруток», одним из предприятий, расположенных на территории Харьковской области.



Как следствие, остановлена регистрации налоговых накладных в адрес предприятий-выгодоприобретателей на сумму более 60 млн грн.



По данным следствия, фигуранты производства, с целью уменьшения налогового обязательства по уплате НДС, подделывали документы по номенклатуре товара. В указанных документах они скрывали происхождение будущего урожая зерновых культур и предоставляли легальный вид их будущей реализации. Таким образом проводилась «скрутка» НДС от неучтенной реализации цитрусовых.



Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.