Фирма, торгующая цитрусовыми, попыталась «сэкономить» 60 миллионов НДС

Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту подделки документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц, легализации имущества, полученного преступным путем, уклонение от уплаты налогов.
11 февраля областной прокуратурой совместно с Главным управлением ГФС и ГНС в области предотвращено уклонение от уплаты налогов путем манипуляций товарным позициям, так называемых «скруток», одним из предприятий, расположенных на территории Харьковской области.
Как следствие, остановлена регистрации налоговых накладных в адрес предприятий-выгодоприобретателей на сумму более 60 млн грн.
По данным следствия, фигуранты производства, с целью уменьшения налогового обязательства по уплате НДС, подделывали документы по номенклатуре товара. В указанных документах они скрывали происхождение будущего урожая зерновых культур и предоставляли легальный вид их будущей реализации. Таким образом проводилась «скрутка» НДС от неучтенной реализации цитрусовых.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства дела.
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