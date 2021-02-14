Посреди улицы внезапно умер мужчина (ВИДЕО, ФОТО)

ЧП произошло утром 14 февраля на улице Валентиновской, 18.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, тело мужчины обнаружили сегодня утром.
Правоохранители не обнаружили на теле умершего видимых признаков насильственной смерти.
Личность мужчины устанавливается.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Особенно будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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