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14.02.2021  13:59   

Посреди улицы внезапно умер мужчина (ВИДЕО, ФОТО)

ЧП произошло утром 14 февраля на улице Валентиновской, 18.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, тело мужчины обнаружили сегодня утром.

Правоохранители не обнаружили на теле умершего видимых признаков насильственной смерти.

Личность мужчины устанавливается.

 

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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