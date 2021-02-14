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14.02.2021  13:27   

Под Харьковом горел дом, пострадали жильцы

Во время пожара в Краснокутске пострадали 2 человека

13 февраля в 23:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Яровой в Краснокутске.

К месту происшествия выехало 1 отделение службы спасения 57-ДПСЧ на автоцистерне в составе 5 спасателей. На момент их прибытия горели деревянные перекрытия дома и домашние вещи в одной из комнат. Площадь пожара составила около 50 кв.м.

Во время пожара получили ожоги верхних конечностей и лица 2-й степени, мужчина 1964 г.р. и отравления угарным газом, женщина 1971 г.р., которые самостоятельно пытались потушить пламя. Они были госпитализированы в районную больницу.

В 00:20 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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