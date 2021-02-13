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13.02.2021  17:34   

Тройной автопоцелуй за Госпромом (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие без травмированных произошло 13 февраля на проспекте Независимости, 5.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen нарушил п.16.11 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилями марок Audi и Mazda.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КоАП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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