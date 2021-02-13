Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Новых Домах: Opel поехал по «монорельсу» (ВИДЕО, ФОТО)
13.02.2021  16:23   

ДТП на Новых Домах: Opel поехал по «монорельсу» (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 13 февраля на проспекте Петра Григоренко, 13.

Водитель автомобиля Opel не учел дорожной обстановки и совершил наезд на забор, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не травмировался.

На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП) КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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