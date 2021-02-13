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13.02.2021  14:46   

Под Харьковом столкнулись две фуры и газель: двое погибших (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Чугуевском районе.

13 февраля 5:37 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии которая произошла на 553 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, с.Коробочкино, Чугуевского района.

Там произошло столкновение трех автомобилей: фуры "ДАФ СF", фуры "РЕНО 460" и автомобиля «Газель».

На ликвидацию последствий ДТП были направлены спасатели 50-й ДПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также специальная аварийно-спасательная машина (САРМ).

Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов истерзанной Газели и достали тело погибшего водителя.

Деблокировали пострадавшего водителя из фуры «РЕНО» и передали медикам (умер в автомобиле скорой). Также они смыли с проезжей части остатки разлитого топлива.

Для выяснения обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия работали правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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