Под Харьковом столкнулись две фуры и газель: двое погибших (ФОТО)

Спасатели ликвидировали последствия ДТП в Чугуевском районе.
13 февраля 5:37 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии которая произошла на 553 км трассы Киев-Харьков-Довжанский, с.Коробочкино, Чугуевского района.
Там произошло столкновение трех автомобилей: фуры "ДАФ СF", фуры "РЕНО 460" и автомобиля «Газель».
На ликвидацию последствий ДТП были направлены спасатели 50-й ДПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также специальная аварийно-спасательная машина (САРМ).
Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов истерзанной Газели и достали тело погибшего водителя.
Деблокировали пострадавшего водителя из фуры «РЕНО» и передали медикам (умер в автомобиле скорой). Также они смыли с проезжей части остатки разлитого топлива.
Для выяснения обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия работали правоохранители.
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