13.02.2021 14:13

Спасатели вытащили скорую из снежного сугроба (ФОТО)

Валковские спасатели помогли добраться медикам до места вызова.

12 февраля в 22:46 на номер «101» поступило сообщение из села Перекоп Харьковской области.

Там на улице Лесной карета скорой помощи съехала в сугроб и не могла двигаться дальше на вызов.



К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



Оперативными действиями спасателей автомобиль медиков был отбуксирован с помощью троса из сугроба.