Спасатели вытащили скорую из снежного сугроба (ФОТО)

Валковские спасатели помогли добраться медикам до места вызова.
12 февраля в 22:46 на номер «101» поступило сообщение из села Перекоп Харьковской области.
Там на улице Лесной карета скорой помощи съехала в сугроб и не могла двигаться дальше на вызов.
К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Оперативными действиями спасателей автомобиль медиков был отбуксирован с помощью троса из сугроба.
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