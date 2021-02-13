Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели вытащили скорую из снежного сугроба (ФОТО)
13.02.2021  14:13   

Спасатели вытащили скорую из снежного сугроба (ФОТО)

Валковские спасатели помогли добраться медикам до места вызова.

12 февраля в 22:46 на номер «101» поступило сообщение из села Перекоп Харьковской области.

Там на улице Лесной карета скорой помощи съехала в сугроб и не могла двигаться дальше на вызов.

К месту происшествия сразу был направлен дежурный караул 59-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оперативными действиями спасателей автомобиль медиков был отбуксирован с помощью троса из сугроба.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, застряла, гсчс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Медицина В полночь врачи скорой приняли домашние роды 27.01 Криминал и происшествия Под Харьковом спасатели вытащили скорую из грязи (ФОТО) 13.01 Медицина Шел через лес и сломал ногу: скорая и спасатели не допустили обморожения
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 