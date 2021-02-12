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12.02.2021  20:23   

ДТП: Фура перекрыла проспект, остановив движение (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщает корреспондент ресурса.

Как сообщает корреспондент нашего ресурас, на проспекте Гагарина - ДТП.

На одной из главных магистралей города, возле наземного перехода в аварию попала фура.

По предварительной информации машину занесло. 

Грузовик перекрыл дорогу, поэтому проспект Гагарина стоит в сторону аэропорта.

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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