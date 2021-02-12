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12.02.2021  17:11   

ДТП: Жесткая встреча лековушек возле СИЗО (ВИДЕО)

Видео момента аварии.

В сети появилось видео жесткого стонония легковушек на Холодной Горе.

Напомним, что возле Харьковского СИЗО столнулись Жигули и БМВ.

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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