12.02.2021 16:43

Прокурорская проверка ведомств: выявлены нарушения

Областной прокуратурой проведены проверки в областных ведомствах, подчиненных Министерству юстиции и Министерству здравоохранения Украины.

В январе 2021 года областной прокуратурой проведены проверки в областных ведомствах, подчиненных Министерству юстиции и Министерству здравоохранения Украины, по вопросам деятельности этих ведомств при реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний, соблюдении конституционных прав заключенных и обеспечении порядка и условий отбывания ими наказания, а также исполнении территориальными подразделениями уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы и пробации, уголовного наказания в виде конфискации имущества, и при лечении лиц в психиатрических учреждениях и учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а также специальных палатах больниц области.

Проверками установлено, что указанными ведомствами предпринимается недостаточно мер по обеспечению ведомственного контроля за деятельностью подчиненных подразделений при выполнении судебных решений в уголовных производствах и при применении других мероприятий принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

В частности, установлен ряд проблемных вопросов по выполнению на территории области такого вида уголовного наказания как штраф, общая сумма неуплаты которого составляет почти один миллион гривен, а также уголовного наказания в виде конфискации имущества, когда остается незавершенными 65 исполнительных производств указанной категории.

Наряду с этим, отдельные проблемы существуют с соблюдением конституционных прав и законных интересов осужденных лиц, в том числе по обеспечению должного порядка и условий отбывания ими наказания, их материально-бытового обеспечения, соблюдения прав с охраны и оплаты труда.

Также проверками выявлены нарушения законодательства в сфере охраны здоровья при оказании усеченным под стражу и осужденным лицам надлежащей медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, а также при лечении лиц в психиатрических заведениях и специальных палатах территориальных больниц области.

Не предпринимается действенных мер по уменьшению на территории области рецидивной преступности среди осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также по розыску лиц, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний.

Ради неотложного устранения выявленных проверками нарушений законодательства, причин и условий, которые им способствовали, а также привлечение виновных к установленной законом ответственности, областной прокуратурой руководителям Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, филиала Государственного учреждения «Центр охраны здоровья ДКВС Украины» в Харьковской и Луганской областях, филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Харьков) и Департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации внесено 6 документов прокурорского реагирования, в порядке ст. 26 Закона Украины «О прокуратуре».