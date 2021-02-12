12.02.2021 15:10

Наехал на БМП на сослуживца. Военного механика-водителя будут судить за смерть человека

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24-летнего бывшего механика-водителя механизированного батальона воинской части (ч. 1 ст. 415 УК Украины), который нарушил правила вождения боевой машины, что привело к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Фото из открытых источников

"Установлено, что 3 июля 2018 военнослужащий за рулем БМП-1П на железнодорожной платформе станции «Коробочкино» из-за небрежности неправильно включил переднюю передачу вместо задней и зажал старшего сержанта между двумя машинами", - отметили в ведомстве.

42-летний пострадавший получил травмы тела с повреждением легких, позвоночника, печени, селезенки, левой почки, в дальнейшем привело к острому кровотечению, травматическому шоку и смерти.

Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 УК Украины).

Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

В случае доказательства вины ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.