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12.02.2021  15:10   

Наехал на БМП на сослуживца. Военного механика-водителя будут судить за смерть человека

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24-летнего бывшего механика-водителя механизированного батальона воинской части (ч. 1 ст. 415 УК Украины), который нарушил правила вождения боевой машины, что привело к гибели человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Фото из открытых источников
 
"Установлено, что 3 июля 2018 военнослужащий за рулем БМП-1П на железнодорожной платформе станции «Коробочкино» из-за небрежности неправильно включил переднюю передачу вместо задней и зажал старшего сержанта между двумя машинами", - отметили в ведомстве.
 
42-летний пострадавший получил травмы тела с повреждением легких, позвоночника, печени, селезенки, левой почки, в дальнейшем привело к острому кровотечению, травматическому шоку и смерти.
 
Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 УК Украины).
 
Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.
 
В случае доказательства вины ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  бмп, смерть, водитель-механик, гбр
 
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