12.02.2021 14:00

На Харьковщине ночью сгорела грузовая "ГАЗель"

Ночью 12 февраля в Дергачевском районе горел моторный отсек и салон "ГАЗели". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Сигнал о пожаре на улице Береговой в селе Пересечное Дергачевского района поступило в 3:05 12 февраля. Сообщалось, что напротив дома № 79 вспыхнул микроавтобус "ГАЗ-3302", 2004 года выпуска.

Когда спасатели прибыли на место пожара, они выяснили, что в автомобиле горел моторный отсек и часть салона на площади 3 квадратных метра.

В 3:34 пожарные локализовали огонь, а в 3:48 - полностью ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.