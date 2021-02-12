На Харьковщине ночью сгорела грузовая "ГАЗель"

Ночью 12 февраля в Дергачевском районе горел моторный отсек и салон "ГАЗели". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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