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12.02.2021  14:00   

На Харьковщине ночью сгорела грузовая "ГАЗель"

Ночью 12 февраля в Дергачевском районе горел моторный отсек и салон "ГАЗели". Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

 
Сигнал о пожаре на улице Береговой в селе Пересечное Дергачевского района поступило в 3:05 12 февраля. Сообщалось, что напротив дома № 79 вспыхнул микроавтобус "ГАЗ-3302", 2004 года выпуска.
 
Когда спасатели прибыли на место пожара, они выяснили, что в автомобиле горел моторный отсек и часть салона на площади 3 квадратных метра.
 
 
В 3:34 пожарные локализовали огонь, а в 3:48 - полностью ликвидировали.
 
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.
 
Ранее мы писали о пожаре, который произошел во дворе жилой шестнадцатиэтажки № 236а по ул. Дружбы народов в Харькове. Возгорание возникло в автомобиле ВАЗ-21115, 2006 года выпуска.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, автомобиль, харьковщина
 
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