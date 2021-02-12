Спасатели потушили пожар в заброшенной пятиэтажке

Причина возникновения пожара выясняется.
11 февраля в 11:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в заброшенном пятиэтажном нежилом доме по адресу: г. Купянск, поселок Ковшаровка, 1-й микрорайон, д. 1Н.
К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.
На момент его прибытия на втором этаже дома огнем было охвачено мусора на площади 2 кв.м. Звенои газодымозащитной службы проведело разведку, во время которой погибших и пострадавших не обнаружено.
В 11:53 пожар локализован, в 12:40 полностью ликвидирован.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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