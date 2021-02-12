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12.02.2021  10:53   

Спасатели потушили пожар в заброшенной пятиэтажке

Причина возникновения пожара выясняется.


//kh.dsns.gov.ua

11 февраля в 11:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в заброшенном пятиэтажном нежилом доме по адресу: г. Купянск, поселок Ковшаровка, 1-й микрорайон, д. 1Н.

К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент его прибытия на втором этаже дома огнем было охвачено мусора на площади 2 кв.м. Звенои газодымозащитной службы проведело разведку, во время которой погибших и пострадавших не обнаружено.

В 11:53 пожар локализован, в 12:40 полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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