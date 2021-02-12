Главная Новости Криминал и происшествия Днем объявили в розыск, вечером нашли: несовершеннолетняя недолго погостила у своего парня
12.02.2021  08:29   

Днем объявили в розыск, вечером нашли: несовершеннолетняя недолго погостила у своего парня

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю жительницу Харьковщины.

11 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 14-летняя внучка вечером 9 февраля ушла из дома и не вернулась. Женщина отметила, что все это время несовершеннолетняя обещала вернуться домой, однако 11 февраля девушка выключила телефон.

На поиски подростка был ориентирован личный состав полиции.

В ходе розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка может находиться в городе Балаклея. Во время патрулирования правоохранители обнаружили разыскиваемую возле одного из кафе города и доставили ее в отдел полиции. По словам несовершеннолетней, она приехала к парню и все время гостила у него.

Ювенальные полицейские провели с девушкой профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В ближайшее время она будет доставлена ​​домой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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