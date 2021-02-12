12.02.2021 08:29

Днем объявили в розыск, вечером нашли: несовершеннолетняя недолго погостила у своего парня

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю жительницу Харьковщины.

11 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 14-летняя внучка вечером 9 февраля ушла из дома и не вернулась. Женщина отметила, что все это время несовершеннолетняя обещала вернуться домой, однако 11 февраля девушка выключила телефон.



На поиски подростка был ориентирован личный состав полиции.



В ходе розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка может находиться в городе Балаклея. Во время патрулирования правоохранители обнаружили разыскиваемую возле одного из кафе города и доставили ее в отдел полиции. По словам несовершеннолетней, она приехала к парню и все время гостила у него.



Ювенальные полицейские провели с девушкой профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В ближайшее время она будет доставлена ​​домой.