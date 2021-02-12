Днем объявили в розыск, вечером нашли: несовершеннолетняя недолго погостила у своего парня

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю жительницу Харьковщины.
11 февраля в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 14-летняя внучка вечером 9 февраля ушла из дома и не вернулась. Женщина отметила, что все это время несовершеннолетняя обещала вернуться домой, однако 11 февраля девушка выключила телефон.
На поиски подростка был ориентирован личный состав полиции.
В ходе розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка может находиться в городе Балаклея. Во время патрулирования правоохранители обнаружили разыскиваемую возле одного из кафе города и доставили ее в отдел полиции. По словам несовершеннолетней, она приехала к парню и все время гостила у него.
Ювенальные полицейские провели с девушкой профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. В ближайшее время она будет доставлена домой.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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