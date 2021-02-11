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11.02.2021  19:23   

Зашел и выстрелил в лицо: убийца с Новых Домов задержан (ФОТО)

В Харькове полиция разоблачила горожанина в разбойном нападении и убийстве человека.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 февраля 2021 года около 17:00 в отдел полиции № 2 Харьковского райуправления полиции № 2 поступила информация о том, что в помещении пункта приема металлолома по улице Танкопия обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
 
По адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
 
По данному факту следователь открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.
 
Следователи выяснили, что 03 февраля злоумышленник пришел в помещение гаражного бокса, где неофициально подрабатывал скупщиком металлолома его знакомый.
 
Мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил ему в лицо.
 
В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте.
 
Нападающий завладел денежными средствами в размере 1500 гривен, которые нашел в помещении гаражного бокса, и убежал.
 
09 февраля 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
 
За санкцией статьи нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, стрельба, харьков, смерть, труп, мертвое тело, подозрение
 
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