11.02.2021 19:23

Зашел и выстрелил в лицо: убийца с Новых Домов задержан (ФОТО)

В Харькове полиция разоблачила горожанина в разбойном нападении и убийстве человека.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 февраля 2021 года около 17:00 в отдел полиции № 2 Харьковского райуправления полиции № 2 поступила информация о том, что в помещении пункта приема металлолома по улице Танкопия обнаружено тело 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

По данному факту следователь открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

Следователи выяснили, что 03 февраля злоумышленник пришел в помещение гаражного бокса, где неофициально подрабатывал скупщиком металлолома его знакомый.

Мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил ему в лицо.

В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Нападающий завладел денежными средствами в размере 1500 гривен, которые нашел в помещении гаражного бокса, и убежал.

09 февраля 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

За санкцией статьи нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.