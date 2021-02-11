11.02.2021 17:19

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - разбили авто и уехали (ФОТО)

В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам.

На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков появилось обращение за помощью к харьковчанам.

"Сегодня, 11 февраля 2021 года произошло ДТП по улице Залютинской напротив АЗС БРСМ, въехали в желтый-2106 виновник уехал.

Время 13:50.

Если у кого-то есть видео или вы стали свидетелем просьба позвонить +380 (50) 641 74 09