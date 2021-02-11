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11.02.2021  17:19   

Внимание! Розыск очевидцев ДТП - разбили авто и уехали (ФОТО)

В соцсети появилось обращение за помощью к харьковчанам.

 
На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков появилось обращение за помощью к харьковчанам.
 
"Сегодня, 11 февраля 2021 года произошло ДТП по улице Залютинской напротив АЗС БРСМ, въехали в желтый-2106 виновник уехал.
 
Время 13:50.  
 
Если у кого-то есть видео или вы стали свидетелем просьба позвонить +380 (50) 641 74 09
 
 
Тэги:  дтп, авария, харков
 
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