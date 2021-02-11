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11.02.2021  15:19   

Тройное ДТП на Сумской: разбитые легковушки замерло движение (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Сумской - ДТП.

Столкнуись три легковых ато.

Подробностей пока нет.

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Тэги:  дтп, авария, харков
 
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