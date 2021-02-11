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11.02.2021  13:50   

Как защитить себя от грабителя? Советы правоохранителей

Примите во внимание полезные советы, как защитить себя от уличных грабителей:

 
Основные предметы на которые «охотятся» злоумышленники - это личные вещи. Первое место в этом списке занимают мобильные телефоны. Далее - женские сумочки, кошельки и ювелирные украшения.
 
Нападение может быть совершено на улице, подъезде, в лифте. Большинство случаев ограбления случаются в вечернее и ночное время.
 
- не ходите в одиночку поздно вечером, избегайте плохо освещенных улиц, скверов, глухих, безлюдных мест, лесопарковых зон, недостроев. Если вы задержались допоздна, обратитесь с просьбой к близким или знакомым встретить вас у остановки автобуса, метро, ​​места работы и вместе идти домой.
 
- если в темное время суток вы чувствуете, что вас преследуют, нужно резко двигаться в обратную сторону, в другую сторону. Делайте вид, что у вас назначена встреча с человеком, братом и тому подобное. Сделайте вид что звоните родственнику с соответствующей просьбой.
 
- кричите, шумите - это может испугать нападающего, и он убежит. Или же ваш голос привлечет внимание и кто-то придет на помощь. Если инцидент произошел в общественном месте, и агрессивный человек от вас не отходит, не реагирует на отказы, тогда громко говорите: «Отойдите от меня!», «Не цепляйтесь ко мне» и так далее.
 
- рассчитывайте только на себя. Стоит самостоятельно оценить ситуацию и решить, как действовать.
 
- не считайте деньги рядом с подозрительными людьми, не демонстрируйте дорогих вещей и тому подобное.
 
 
Если ограбления произошло, то в первую очередь:
 
- принимайте меры, направленые на сохранение жизни и здоровья, не сопротивляется злоумышленнику, если вы к этому физически не подготовлены;
 
- старайтесь подробнее запомнить приметы преступника (рост, телосложение, возраст, одежда), а при возможности особые приметы (шрамы, татуировки, дефекты речи, черты лица и т.д.);
 
- при нападении в подъезде попробуйте позвонить в ближайшие квартиры.
 
Если удалось отбиться от нападающего, все равно сообщите в полицию, ведь такое лицо может быть причастным к другим преступлениям.
 
Если вы стали жертвой грабителя или свидетелем ограбления, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «102». Задержать преступника по «горячим следам» гораздо легче, чем через некоторое время.
 

 

Источник:   Полицейские офицеры громад
 Тэги:  грабитель, замооборона, полезные советы
 
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