Как защитить себя от грабителя? Советы правоохранителей

11.02.2021 13:50

Примите во внимание полезные советы, как защитить себя от уличных грабителей:

Основные предметы на которые «охотятся» злоумышленники - это личные вещи. Первое место в этом списке занимают мобильные телефоны. Далее - женские сумочки, кошельки и ювелирные украшения.

Нападение может быть совершено на улице, подъезде, в лифте. Большинство случаев ограбления случаются в вечернее и ночное время.

- не ходите в одиночку поздно вечером, избегайте плохо освещенных улиц, скверов, глухих, безлюдных мест, лесопарковых зон, недостроев. Если вы задержались допоздна, обратитесь с просьбой к близким или знакомым встретить вас у остановки автобуса, метро, ​​места работы и вместе идти домой.

- если в темное время суток вы чувствуете, что вас преследуют, нужно резко двигаться в обратную сторону, в другую сторону. Делайте вид, что у вас назначена встреча с человеком, братом и тому подобное. Сделайте вид что звоните родственнику с соответствующей просьбой.

- кричите, шумите - это может испугать нападающего, и он убежит. Или же ваш голос привлечет внимание и кто-то придет на помощь. Если инцидент произошел в общественном месте, и агрессивный человек от вас не отходит, не реагирует на отказы, тогда громко говорите: «Отойдите от меня!», «Не цепляйтесь ко мне» и так далее.

- рассчитывайте только на себя. Стоит самостоятельно оценить ситуацию и решить, как действовать.

- не считайте деньги рядом с подозрительными людьми, не демонстрируйте дорогих вещей и тому подобное.

Если ограбления произошло, то в первую очередь:

- принимайте меры, направленые на сохранение жизни и здоровья, не сопротивляется злоумышленнику, если вы к этому физически не подготовлены;

- старайтесь подробнее запомнить приметы преступника (рост, телосложение, возраст, одежда), а при возможности особые приметы (шрамы, татуировки, дефекты речи, черты лица и т.д.);

- при нападении в подъезде попробуйте позвонить в ближайшие квартиры.

Если удалось отбиться от нападающего, все равно сообщите в полицию, ведь такое лицо может быть причастным к другим преступлениям.

Если вы стали жертвой грабителя или свидетелем ограбления, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «102». Задержать преступника по «горячим следам» гораздо легче, чем через некоторое время.