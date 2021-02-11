Под Харьковом сбили пешехода: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла 9 февраля около 6:40 на улице Харьковской в городе Чугуеве.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Dacia Logan» допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
52-летний местный житель получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу.
По данному факту следственным открыто уголовное производство.
«Если вы стали свидетелями и очевидцами указанной дорожно-транспортного происшествия, есть записи с видеорегистраторов, просим обратиться к следователю Чугуевского районного управления полиции по телефону: 0680083301 или 102, или любым другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажность:
давление:
ветер: