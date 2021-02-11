Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом сбили пешехода: полиция ищет свидетелей (ФОТО)
11.02.2021  13:36   

Под Харьковом сбили пешехода: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла 9 февраля около 6:40 на улице Харьковской в ​​городе Чугуеве.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Dacia Logan» допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

52-летний местный житель получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство.

«Если вы стали свидетелями и очевидцами указанной дорожно-транспортного происшествия, есть записи с видеорегистраторов, просим обратиться к следователю Чугуевского районного управления полиции по телефону: 0680083301 или 102, или любым другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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