11.02.2021 13:36

Под Харьковом сбили пешехода: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

Авария произошла 9 февраля около 6:40 на улице Харьковской в ​​городе Чугуеве.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Dacia Logan» допустил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



52-летний местный житель получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу.



По данному факту следственным открыто уголовное производство.



«Если вы стали свидетелями и очевидцами указанной дорожно-транспортного происшествия, есть записи с видеорегистраторов, просим обратиться к следователю Чугуевского районного управления полиции по телефону: 0680083301 или 102, или любым другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.