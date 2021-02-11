11.02.2021 13:06

На Харьковщине местного чиновника обвиняют в нанесении материального ущерба государству на сумму 180 тысяч гривен

Начальнику одного из отделов поссовета Зачепиловского района сообщено о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и внесения должностным лицом заведомо ложных сведений в официальные документы.

Фото из открытых источников

В ведомстве рассказали, что в июне 2019 года между одним из отделов поселкового совета Зачепиловского района и ООО был заключен договор подряда, на основании которого, в дальнейшем проведены работы по капремонту крыши в одной из школ района.

Отмечается, что начальник этого же отдела, зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенного договора, внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ по их стоимости и объему, чем причинил ущерб на общую сумму более 180 тыс. грн.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.