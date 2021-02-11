На Веснина – ДТП с перевертышем (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 11 февраля на улице Веснина
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.
По их информации, участниками столкновения стали Hyundai и учебный Renault. От удара Hyundai перевернулся.
«Скорая проезжала мимо и быстро оказала необходимую помощь», – пишут очевидцы аварии.
Из-за аварии на Веснина образовалась пробка.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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