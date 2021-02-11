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11.02.2021  12:27   

На Веснина – ДТП с перевертышем (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 11 февраля на улице Веснина

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в местных пабликах.

По их информации, участниками столкновения стали Hyundai и учебный Renault. От удара Hyundai перевернулся.

«Скорая проезжала мимо и быстро оказала необходимую помощь», – пишут очевидцы аварии.

Из-за аварии на Веснина образовалась пробка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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