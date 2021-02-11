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11.02.2021  12:10   

ДТП на Баварии: Газели пробили бензобак (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около 10:20 на улице Любви Малой, 95.

Участниками ДТП стали автомобиль Газель и автомобиль ВАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации в результате аварии пострадали пассажирка и водитель автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Очевидцы рассказали, что в ДТП газели повредили бензобак, вызванные на место сотрудники ГСЧС смыли вытекшее на проезжую часть топливо.

Тэги:  дтп, харьков
 
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