11.02.2021 12:10

ДТП на Баварии: Газели пробили бензобак (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 11 февраля около 10:20 на улице Любви Малой, 95.

Участниками ДТП стали автомобиль Газель и автомобиль ВАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации в результате аварии пострадали пассажирка и водитель автомобиля ВАЗ. Медики госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Очевидцы рассказали, что в ДТП газели повредили бензобак, вызванные на место сотрудники ГСЧС смыли вытекшее на проезжую часть топливо.