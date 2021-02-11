11.02.2021 11:20

Смертельное ДТП под Изюмом. Микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 февраля около 18:20 на 631 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи города Изюма. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве рассказали, что 47-летний житель города Константиновка Донецкой области не справился с управлением и его автомобиль «Nissan Primastar» вылетел в кювет и перевернулся.

Отмечается, что водитель автомобиля и три пассажира - 18-летний парень, 56 и 64-летние женщины с травмами различной степени тяжести были доставлены в местную больницу. 56-летняя жительница города Дружковка Донецкой области от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 февраля 2021 года около 14:00 на автодороге «Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук» в поселке Печенеги Харьковской области, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который стояла на обочине дороги во встречном направлении.