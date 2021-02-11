11.02.2021 08:15

Смерть подростка: полиция разыскивает свидетелей преступления

Правоохранители просят откликнуться водителей с видеорегистраторами.

С целью установления обстоятельств совершения особо опасного преступления, Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обращается с просьбой к водителям, которые 8 февраля с 17:00 до 24:00 проезжади по маршруту от станции метро «23 Августа» в сторону жилого массива Алексеевка, через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с камер-видеорегистраторов



Видеозаписи просят предоставить в Следственное управление ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Веснина, 14.

Контактные телефоны: (057) 705-96-82, 705-90-77, 102.