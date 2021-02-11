Смерть подростка: полиция разыскивает свидетелей преступления

Правоохранители просят откликнуться водителей с видеорегистраторами.
С целью установления обстоятельств совершения особо опасного преступления, Главное управление Национальной полиции в Харьковской области обращается с просьбой к водителям, которые 8 февраля с 17:00 до 24:00 проезжади по маршруту от станции метро «23 Августа» в сторону жилого массива Алексеевка, через мост по улице Ахсарова и в обратном направлении, предоставить записи с камер-видеорегистраторов
Видеозаписи просят предоставить в Следственное управление ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Веснина, 14.
Контактные телефоны: (057) 705-96-82, 705-90-77, 102.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
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