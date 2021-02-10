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10.02.2021  17:45   

ДТП: возле метро разбилась легковушка (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает Телеграмм-канал Веха, на проспекте Науки - ДТП.
 
Недлеко от станции метро  Ботанический сад рабились машины.
 
Полиция на месте.
 
Подробностей пока нет.
 
 
Тэги:  дтп, авария, харков
 
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