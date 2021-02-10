10.02.2021 18:49

Множество нарушений в СИЗО: результаты прокурорской проверки

Областной прокуратурой проведена проверка соблюдение конституционных прав и законных интересов заключенных под стражу и осужденных лиц.

В январе 2021 года областной прокуратурой, с учетом практики Европейского суда по правам человека и международных стандартов, проведена комплексная проверка в «Харьковском следственном изоляторе», к участию в которой привлечены специалисты органов государственного надзора и контроля за деятельностью в сфере санитарного благополучия населения, пожарной безопасности, охраны труда и гигиены.

Во время проверки установлены многочисленные нарушения конституционных прав заключенных, связанные с их материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением, условиями содержания и питания, охраны труда во время привлечения заключенных под стражу к работам по благоустройству следственного изолятора и улучшения условий содержания под стражей.

Например, установлены факты недополучением заключенным хлеба и сахара, по нормам, установленным Кабинетом Министров Украины, необеспечением взятых под стражу и осужденных лиц питанием во время выездов в судебные заседания, а также случаи содержания лиц в камерах сверх установленной законом нормы площади на одного человека.

Кроме того, областной прокуратурой во время проверки решены Многочисленные жалобы взятых под стражу и осужденных лиц в ненадлежащую медицинскую помощь в учреждении, за указаниями прокурора устранены нарушения правил пожарной безопасности, обеспечено работающих в учреждении лиц спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Последствия комплексной проверки обсуждены на рабочем совещание с администрацией государственного учреждения «Харьковский следственный изолятор», руководителям следственного изолятора и Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции внесено 5 документов прокурорско реагирования в порядке ст. 26 Закона Украины «О прокуратуре» в безотлагательно устранении выявленных нарушений законодательства, причин и способствующих им условий, привлечению виновных к установленной законом ответственности, с целью недопущения в дальнейшей деятельности ЭТИХ нарушений и неукоснительно соблюдение конституционных прав заключенных в этом учреждении предварительного заключения.