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10.02.2021  15:28   

В деле о смертельном ДТП на Гагарина появилось еще двое пострадавших

Фото: Суспільне
 
Как сообщают корреспонденты Суспільне, потерпевшими признали двух дочерей погибшей, сообщил представитель потерпевших Дмитрий Циплицький. По его словам, теперь по делу трое пострадавших -  две дочери и муж погибшей.
 
"Это соответствует реальным страданиям людей. Мужчина потерял жену, дети потеряли мать и бабушку. Мы хотим добиться справедливости", - сказал Циплицький.
 
Семья требует максимального наказания для участников ДТП. По ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) водителям грозит от трех до восьми лет заключения.
 
На следующей неделе в деле рассмотрят апелляционные жалобы на меры пресечения подозреваемых. Прокуратура просит взять под стражу водителей, которым суд первой инстанции назначил домашний арест.
 
Напомним, что авария на проспекте Гагарина, в которой погибла пешеход, произошла 16 января. По данным полиции, 45-летний водитель Mazda двигался в направлении просп. Гагарина, когда в него въехал автомобиль Kia Optima под управлением 29-летнего харьковчанина. В результате столкновения Kia отбросило на островок безопасности, где в это время была пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дтп на гагарина, авария, харьков, потерпевшие
 
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