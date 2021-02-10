10.02.2021 15:28
В деле о смертельном ДТП на Гагарина появилось еще двое пострадавших
Фото: Суспільне
Как сообщают
корреспонденты Суспільне, потерпевшими признали двух дочерей погибшей, сообщил представитель потерпевших Дмитрий Циплицький. По его словам, теперь по делу трое пострадавших - две дочери и муж погибшей.
"Это соответствует реальным страданиям людей. Мужчина потерял жену, дети потеряли мать и бабушку. Мы хотим добиться справедливости", - сказал Циплицький.
Семья требует максимального наказания для участников ДТП. По ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) водителям грозит от трех до восьми лет заключения.
На следующей неделе в деле рассмотрят апелляционные жалобы на меры пресечения подозреваемых. Прокуратура просит взять под стражу водителей, которым суд первой инстанции назначил домашний арест.
Напомним, что авария на проспекте Гагарина
, в которой погибла пешеход, произошла 16 января. По данным полиции, 45-летний водитель Mazda двигался в направлении просп. Гагарина, когда в него въехал автомобиль Kia Optima под управлением 29-летнего харьковчанина. В результате столкновения Kia отбросило на островок безопасности, где в это время была пешеход. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.