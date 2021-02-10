Не справился с управлением и врезался в отбойник: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

В Изюмском районе спасатели деблокировали пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля.
Авария произошла утром 10 февраля на трассе Харьков-Изюм возле с. Вернополье Изюмского района.
Водитель легкового автомобиля "yundai Tucson не справился с управлением автомобиля и врезался в ограждение на трассе.
Получившие в 9:25 вызов спасатели деблокировали мужчину 1979 года рождения из автомобиля.
С закрытой черепно мозговой травмой и рваной раной грудной клетки его госпитализировали в Изюмскую районную больницу.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
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