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10.02.2021  13:24   

Не справился с управлением и врезался в отбойник: водителя вырезали спасатели (ФОТО)

В Изюмском районе спасатели деблокировали пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля.

Авария произошла утром 10 февраля на трассе Харьков-Изюм возле с. Вернополье Изюмского района.

Водитель легкового автомобиля "yundai Tucson не справился с управлением автомобиля и врезался в ограждение на трассе.

Получившие в  9:25 вызов спасатели деблокировали мужчину 1979 года рождения из автомобиля.

С закрытой черепно мозговой травмой и рваной раной грудной клетки его госпитализировали в Изюмскую районную больницу.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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